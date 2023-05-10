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Винус Уильямс украсила обложку Paper Magazine

Винус Уильямс украсила обложку Paper Magazine
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 42-летняя американка Винус Уильямс попала на обложку майского номера журнала Paper Magazine. Спортсменка предстала в различных эффектных образах.

Фото: Paper Magazine

Фото: Paper Magazine

Фото: Paper Magazine

Напомним, Винус получила травму лодыжки и колена во время турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) в начале этого года. Из-за этого повреждения спортсменке пришлось сдать уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В апреле в ходе общения с болельщиками Винус сообщила, что усердно работает над возвращением на корт, но для этого ей необходимо полностью восстановить здоровье.

Напомним, с 9 по 21 мая проходит грунтовый турнир категории WTA-1000 в Риме (Италия).

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