«С нетерпением жду встречи со всеми в октябре». Федерер приедет на «Мастерс» в Шанхае

Швейцарский теннисист, бывшая первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер посетит «Мастерс» в Шанхае (Китай) в октябре 2023 года в качестве приглашённого спортсмена-легенды.

«Мастерс» в Шанхае пройдёт впервые с 2019 года: длительный перерыв был связан с пандемией коронавируса. В турнире примут участие 96 теннисистов, а матчи пройдут с 4 по 15 октября 2023 года. Роджер Федерер выигрывал «Мастерс» в Шанхае в 2014 и 2017 годах.

«Я очень рад быть приглашённым легендарным спортсменом «Мастерса» в Шанхае в 2023 году. Помню, как впервые приехал в Шанхай на открытие стадиона, я был близким другом организаторов соревнований. Я рад продолжать эту историю и с нетерпением жду встречи со всеми в октябре», — приводит слова теннисиста издание Tennis Majors.

Ранее стало известно, что Федерер планирует посетить Уимблдон в 2023 году.