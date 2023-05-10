Шамиль Тарпищев: у россиян нет проблем с визами. Все должны сыграть на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российские теннисисты готовы принять участие в Открытом чемпионате Франции. Глава организации подчеркнул, что ни у кого из спортсменов нет проблем с визами.
«Подготовка российских теннисистов соответствует плану, все готовы к турниру. Теперь надо ждать жеребьёвку и надеяться, что она будет благоприятной. Что касается виз, то проблем с ними нет ни у кого — все должны сыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 11 июня 2023 года. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале турнира прошлого года испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.
Комментарии
- 10 мая 2023
-
14:38
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:00
-
12:58
-
12:25
-
11:55
-
11:34
-
11:20
-
10:52
-
10:48
-
10:28
-
10:25
-
09:57
-
09:29
-
09:00
-
08:33
-
08:27
-
08:20
-
08:15
-
08:00
- 9 мая 2023
-
23:17
-
22:58
-
21:14
-
19:08
-
18:52
-
17:57
-
17:31
-
16:49
-
16:31
-
16:15
-
15:45
-
15:22
-
14:58
Партнерский контент