Шамиль Тарпищев: у россиян нет проблем с визами. Все должны сыграть на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российские теннисисты готовы принять участие в Открытом чемпионате Франции. Глава организации подчеркнул, что ни у кого из спортсменов нет проблем с визами.

«Подготовка российских теннисистов соответствует плану, все готовы к турниру. Теперь надо ждать жеребьёвку и надеяться, что она будет благоприятной. Что касается виз, то проблем с ними нет ни у кого — все должны сыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 11 июня 2023 года. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале турнира прошлого года испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.