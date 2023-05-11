Рыбакина: надеюсь, после игр в Риме буду чувствовать себя увереннее на «Ролан Гаррос»
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своих выступлениях на грунтовом корте.
«Провела пару матчей на грунте. Пока не сказала бы, что показывала успешный результат. Думаю, может быть, после нескольких игр в Риме я смогу показать лучший игровой уровень. Так я бы чувствовала себя увереннее на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.
Напомним, Рыбакина начнёт свой путь на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италии) с матча второго круга, в котором встретится с итальянкой Ясмине Паолини. Игра состоится завтра, 12 мая. Турнир в Италии проходит с 9 по 21 мая. «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 11 июня 2023 года.
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