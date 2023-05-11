Фоньини: победа в Риме над таким игроком, как Маррей, означает, что я на верном пути

Девятая ракетка мира итальянец Фабио Фоньини прокомментировал победу над бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Конечно, я рад, потому что восстанавливаться после травмы никогда не бывает легко, особенно в нашем возрасте. Но победа в Риме над таким серьёзным игроком, как Энди, означает, что я на верном пути. Теперь важно полностью прийти в себя. Просто хочу насладиться этим успехом и продолжить путь», — приводит слова Фоньини ATP Tour.

Напомним, в матче первого круга турнира в Риме Маррей проиграл Фоньини со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Следующим соперником Фоньини в Риме станет представитель Сербии Миомир Кецманович (30).