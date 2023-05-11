Патрик Муратоглу: оскорбления и соцсети идут рука об руку. Это влияет на теннисистов
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Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, высказался о взаимодействии спортсменов с болельщиками в социальных сетях.
«Думаю, что оскорбления и социальный сети идут рука об руку. Видимо, именно так люди привыкли общаться в наше время, поскольку всё труднее выразить свою индивидуальность. Есть один образ мышления, и если ваше мнение не совпадает с мнением большинства, вы плохой человек. Это влияет на теннисистов, влияет на всех людей, которые чем-то занимаются, в отличие от тех, кто только критикует. На мой взгляд, совершенно нормально иметь своё мнение, это здорово. У меня нет проблем с такими людьми», — приводит слова Муратоглу Tennis Up To Date.
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