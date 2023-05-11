Арина Соболенко опубликовала пост после сенсационного поражения на старте турнира в Риме

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала в социальных сетях публикацию после сенсационного поражения на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла победительнице Australian Open – 2020 американке Софье Кенин (нынешняя 134-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 39 минут. Соболенко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

«Измотана. Мне определённо нужна подзарядка», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Примечательно, что для Соболенко это лишь первое поражение на старте турнира в 2023 году.