Алькарас — о Федерере: надеюсь, я смогу однажды разделить с ним корт
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о матче мечты. Спортсмен сказал, что хотел бы сыграть со швейцарцем Роджером Федерером, обладателем 103 титулов турниров в одиночном разряде.
«Это игра, в которой я бы хотел сыграть и от которой я бы получил огромное удовольствие, но этого не могло быть. Будем надеяться, что однажды мы устроим какой-либо выставочный матч и я смогу разделить с ним корт. Это было бы нечто невероятное», — приводит слова Алькараса Stevegtennis.com.
Легендарный 41-летний швейцарец Федерер завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Тогда же 20-летний Алькарас выиграл пять титулов в сезоне: спортсмен одержал победу в Рио-де-Жанейро, Майами, Барселоне, Мадриде и на US Open.
Алькарас идёт к возвращению лидерства в рейтинге ATP
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