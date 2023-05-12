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Алькарас — о Федерере: надеюсь, я смогу однажды разделить с ним корт

Алькарас — о Федерере: надеюсь, я смогу однажды разделить с ним корт
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о матче мечты. Спортсмен сказал, что хотел бы сыграть со швейцарцем Роджером Федерером, обладателем 103 титулов турниров в одиночном разряде.

«Это игра, в которой я бы хотел сыграть и от которой я бы получил огромное удовольствие, но этого не могло быть. Будем надеяться, что однажды мы устроим какой-либо выставочный матч и я смогу разделить с ним корт. Это было бы нечто невероятное», — приводит слова Алькараса Stevegtennis.com.

Легендарный 41-летний швейцарец Федерер завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Тогда же 20-летний Алькарас выиграл пять титулов в сезоне: спортсмен одержал победу в Рио-де-Жанейро, Майами, Барселоне, Мадриде и на US Open.

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