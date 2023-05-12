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Софья Кенин прокомментировала победу над Ариной Соболенко на турнире в Риме

Софья Кенин прокомментировала победу над Ариной Соболенко на турнире в Риме
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Победительница Australian Open – 2020 американка Софья Кенин (134-я ракетка мира) высказалась о победе над второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия).

«Конечно, я очень рада. Это был действительно тяжёлый матч. Арина прекрасно играет в теннис, так что я просто очень горжусь собой. Я должна была показать свою лучшую игру, чтобы победить. Думаю, я хорошо справилась», — приводит слова Кенин The Tennis Letter.

Напомним, Кенин обыграла Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Следующей соперницей Кенин в Риме станет украинская теннисистка Ангелина Калинина (30), ранее уверенно обыгравшая россиянку Анну Блинкову.

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