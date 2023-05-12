Мария Саккари вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, разгромив Барбору Стрыцову

Восьмая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в двух сетах обыграв чешку Барбору Стрыцову, бывшую 16-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:1, 6:3).

Матч продолжался 1 час 20 минут. Мария Саккари выполнила четыре эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила две двойные ошибки. На счету Барборы Стрыцовой два реализованных брейк-пойнта из восьми: у спортсменки нет ни эйсов, ни двойных ошибок.

В третьем круге Мария Саккари встретится с победительницей матча между 70-й ракеткой мира чешкой Маркетой Вондроушовой и 31-й ракеткой мира канадкой Бьянкой Андрееску. Сопериница Саккари определится в пятницу, 12 мая. Примерное время начала встречи — 20:00.