«Хотя бы было чему порадоваться». Вондроушова — о свадьбе во время перерыва в теннисе

Чешская теннисистка, 70-я ракетка мира Маркета Вондроушова рассказала, как свадебная церемония помогла ей отвлечься от травмы запястья и перерыва в теннисных соревнованиях.
«Хотя бы было чему порадоваться. Я не чувствовала себя подавленной из-за перерыва в выступлениях, ведь нам надо было планировать свадьбу. Так что момент выбрали идеально.
Мы вместе восемь лет — с тех пор, как мне было 16. Но мы не привыкли проводить вместе всё время. А для отношений важно стараться быть рядом каждый день», — приводит слова Вондроушовой пресс-служба WTA.
В пятницу, 12 мая, в 20:00 начнётся матч второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в котором Маркета Вондроушова сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады за выход в третий круг, где соперницей победительницы будет восьмая ракетка мира из Греции Мария Саккари.
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