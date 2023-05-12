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Сизикова и Калашникова проиграли в первом круге парного разряда турнира WTA-1000 в Риме

Сизикова и Калашникова проиграли в первом круге парного разряда турнира WTA-1000 в Риме
Яна Сизикова
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Российская теннисистка Яна Сизикова и её партнёрша в парном разряде грузинка Оксана Калашникова проиграли в матче первого круга на турнире WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Спортсменки уступили американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле со счётом 0:2 (1:6, 5:7).

Встреча длилась 1 час 8 минут. Российско-грузинский дуэт реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил три двойные ошибки. На счету американок четыре брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка. Никто из четырёх спортсменок не выполнял эйсы и не допускал подач навылет в данной встрече.

Во втором круге парного разряда соперницами Гауфф и Пегулы станут американская теннисистка Николь Меликар и российская спортсменка Александра Панова.

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