Свёнтек одержала третью в карьере победу с двумя «баранками»

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) со счётом 6:0, 6:0. Эта победа стала для польской спортсменки третьей в карьере, когда она не отдала сопернице ни одного гейма, сообщает Opta Sport.

Свёнтек во второй раз выиграла матч, не позволив сопернице победить ни в одном гейме, в рамках турнира в Риме. Только одна теннисистка за всю историю может похвастаться подобным достижением на римских кортах — 18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт.

В третьем круге турнира в Риме Свёнтек предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.