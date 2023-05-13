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Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим, второй круг. Расписание матчей пятого игрового дня

Андрей Рублёв (Россия) – Алекс Молчан (Словакия) — начало матча в 12:00 мск.

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Карлос Алькарас (Испания) – начало матча не ранее 14:00 мск.

Даниэль Альтмайер (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Стефанос Циципас (Греция) — Нуну Боргес (Португалия) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия) – начало матча не ранее 17:00 мск.

Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) — начало матча не ранее 18:30 мск.