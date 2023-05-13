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Елена Рыбакина рассказала о своих сильных сторонах

Елена Рыбакина рассказала о своих сильных сторонах
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) с итальянкой Ясмине Паолини.

«Это был тяжёлый матч, первый для меня в Риме. Думаю, я очень хорошо подавала. Ясмине тоже была прекрасна, просто она допустила многовато ошибок в первом сете. В целом матч получился хорошим. Мои сильные стороны? Думаю, это агрессивная игра и подача», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу казахстанской теннисистки. В матче третьего круга турнира в Риме Рыбакина сыграет с россиянкой Анной Калинской. Поединок состоится завтра, 14 мая.

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