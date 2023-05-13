Джокович – о встрече с Моуринью в Риме: на меня пришёл посмотреть «особенный», я очень рад

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о встрече с тренером «Ромы» Жозе Моуринью после своего матча на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Мы уже встречались несколько раз. Например, он приходил на мои матчи в Лондоне на Итоговом. Турнир много лет проходил в Лондоне, а он там тренировал и приходил посмотреть.

Он заядлый поклонник тенниса и, конечно же, один из величайших футбольных тренеров – не только сейчас, но и в истории. Для меня большая честь, что он приходит на мои матчи. Я очень это ценю. Очень, очень приветливый человек. Всегда был очень добр ко мне и моей команде.

Надеюсь, смогу оказать ответную услугу и посмотреть матч его команды, потому что мне кажется, что я никогда этого не делал. Может, ходил пару раз на «Реал», когда он тренировал в Мадриде. На меня пришёл посмотреть «особенный», как его называют, так что я очень рад», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.