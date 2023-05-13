Кудерметова одолела Потапову в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме

12-я ракетка мира Вероника Кудерметова в трёх сетах победила 25-ю ракетку мира Анастасию Потапову в российской встрече в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Итог игры — 2:1 (7:5, 3:6, 6:1).
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Вероника Кудерметова выполнила три эйса и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Анастасии Потаповой один эйс, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти и четыре двойные ошибки.
На прошлом турнире WTA-1000, проходившем в Мадриде (Испания), Кудерметова также в трёх сетах одержала победу над Потаповой в третьем круге.
В четвёртом круге турнира в Риме Кудерметова сыграет с победительницей встречи между пятой ракеткой мира из США Кори Гауфф и 38-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой.
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
- 13 мая 2023
-
20:45
-
19:30
-
19:08
-
18:54
-
18:45
-
18:00
-
17:31
-
17:17
-
16:45
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:10
-
15:07
-
14:52
-
14:12
-
13:56
-
13:54
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
11:39
-
11:31
-
11:10
-
10:42
-
10:37
-
10:29
-
10:23
-
10:08
-
09:49
-
09:33
-
09:00
-
08:00