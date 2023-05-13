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Кудерметова одолела Потапову в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме

Кудерметова одолела Потапову в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме
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12-я ракетка мира Вероника Кудерметова в трёх сетах победила 25-ю ракетку мира Анастасию Потапову в российской встрече в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Итог игры — 2:1 (7:5, 3:6, 6:1).

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Вероника Кудерметова выполнила три эйса и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Анастасии Потаповой один эйс, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти и четыре двойные ошибки.

На прошлом турнире WTA-1000, проходившем в Мадриде (Испания), Кудерметова также в трёх сетах одержала победу над Потаповой в третьем круге.

В четвёртом круге турнира в Риме Кудерметова сыграет с победительницей встречи между пятой ракеткой мира из США Кори Гауфф и 38-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой.

Рим (ж). 3-й круг
13 мая 2023, суббота. 17:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		3 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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