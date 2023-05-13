Матч Медведева на «Мастерсе» в Риме перенесён из-за дождя

Все матчи вечерней сессии турниров «Мастерс» и WTA-1000, проходящих в Риме (Италия), перенесены на воскресенье, 14 мая, из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба итальянских соревнований.
На «Мастерсе» в одиночном разряде не успел сыграть россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира, который должен был встретиться с финном Эмилем Руусувуори.
Таким образом, на данный момент остановлены до завтра матчи второго круга мужского турнира:
Иржи Легечка (Чехия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 1:1 (6:4, 1:6, 1:2);
Даниэль Альтмайер (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 1:0 (6:3, 3:4);
Стефанос Циципас (Греция) — Нуну Боргес (Португалия) — 1:0 (6:3, 4:3).
Не состоялись запланированные на субботу, 13 мая, итальянское дерби Лоренцо Музетти и Маттео Арнальди, матч испанца Роберто Баутиста-Агута и итальянца Марко Чеккинато, а также игры Янника Ханфмана (Германия) с Тейлором Фритцем (США) и бельгийца Давида Гоффена с немцем Александром Зверевым.
На женском турнире нет остановленных матчей, однако в третьем круге не состоялись встречи Кори Гауфф (США) с Мари Боузковой (Чехия) и Виктории Азаренко (Беларусь) с Мэдисон Кис (США).
В первом круге женского парного разряда перенесены матчи дуэта Дарья Касаткина (Россия) и Юлия Путинцева (Казахстан) с Моникой Никулеску (Румыния) и Макото Ниномией (Япония), а также пары россиянок Анастасии Потаповой и Екатерины Александровой с Мириам Колодзьежовой (Чехия) и Верой Звонарёвой (Россия).
В воскресенье, 14 мая, соревнования планируются в обычном режиме. Расписание будет известно позже.
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