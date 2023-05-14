Руне — о кумире детства: Роджер Федерер меня очень вдохновлял и продолжает вдохновлять

Седьмая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне рассказал о спортсмене, который был его идеалом в детстве, и объяснил, почему это Роджер Федерер.

«Кто больше всего вдохновлял меня, когда я был ребёнком? Роджер Федерер, с тех пор как я начал играть. Я его боготворил. У меня была повязка, как у него, и даже такая же ракетка, я старался так же двигаться и играть. Я даже просил тренера научить меня играть одноручным бэкхендом, но он не разрешил (улыбается). Роджер меня очень вдохновлял и продолжает вдохновлять. Я до сих пор стараюсь использовать или имитировать в матчах его удачные удары. Федерер по-прежнему очень вдохновляет. Он самый элегантный игрок, которого я видел», — приводит слова Руне издание La Nacion.