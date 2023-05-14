70-я ракетка мира Маркета Вондроушова выиграла третий подряд матч с соперницей из топ-10

70-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла у соперниц из топ-10 третий матч подряд.

Это произошло в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Вондроушова со счётом 7:5, 6:3 обыграла восьмую ракетку мира представительницу Греции Марию Саккари. Встреча продлилась 1 час и 29 минут.

До этого матча Вондроушова дважды обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Это случилось на Открытом чемпионате Австралии – 2023 (6:1, 5:7, 6:1) и на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) – 7:6 (7:5), 6:4.

В следующем раунде турнира Вондроушова сразится с победительницей матча Анна Калинская (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 7).