«Это не сработало, парни». Руне — итальянским зрителям, пытавшимся отвлечь его в матче

Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал действия болельщиков во время матча третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с итальянским спортсменом Фабио Фоньини. Встреча завершилась победой Руне со счётом 6:4, 6:2.

«Тут было несколько ребят, которые пытались сделать всё, чтобы я не мог сконцентрироваться на игре. Но нет, парни, это не сработало. Большую часть времени зрители поддерживали моего соперника. После небольшой нервотрёпки в первом сайте я стал выходить из себя, но в итоге сыграл хорошо. Я был сосредоточен на своих действиях, и только это имеет значение», — сказал Руне после матча.

Следующим соперником Руне станет 77-я ракетка мира представитель Австралии Алексей Попырин (Q).