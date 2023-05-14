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Фото: Алькарас поделился фотографией с Руудом и Сапата-Миральесом

Фото: Алькарас поделился фотографией с Руудом и Сапата-Миральесом
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился фотографией с Каспером Руудом, норвежским спортсменом, занимающим четвёртое место в рейтинге ATP. Фото сделано в перерыве между матчами третьего круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия).

Фото: Социальные сети Карлоса Алькараса

«Со звёздным видом на Каспера Рууда», — подписал Алькарас фотографию. Помимо второй и четвёртой ракеток мира, на фото изображён испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес, 38-я ракетка мира, с которым Карлос Алькарас провёл совместную тренировку.

Карлос Алькарас 22 мая, в понедельник, вернётся на первую строчку рейтинга ATP. Сейчас по официальным данным на 8 мая его от первой ракетки мира Новака Джоковича отделяет пять очков рейтинга, в лайв-рейтинге это отставание уже исчезло.

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