Елена Остапенко в двух сетах обыграла Барбору Крейчикову и вышла на Дарью Касаткину

Бывшая пятая, а ныне 20-я ракетка мира, представительница Латвии Елена Остапенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), одержав победу в двух сетах над бывшей второй, ныне 13-й ракеткой мира из Чехии Барборой Крейчиковой. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:0 (7:6 (7:2), 6:0).
Матч продолжался 1 час 15 минут. Елена Остапенко выполнила четыре эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила три двойные ошибки. На счету Барборы Крейчиковой один эйс, два реализованных брейк-пойнта (100%) и пять двойных ошибок.
Остапенко вышла в следующий круг, в котором её соперницей станет россиянка, девятая ракетка мира Дарья Касаткина. Ранее теннисистки встречались лично пять раз, три матча выиграла спортсменка из Латвии, два остались за россиянкой. Последняя личная встреча Остапенко и Касаткиной была в 2021 году.
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