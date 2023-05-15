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Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира на «Мастерсе»

Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира на «Мастерсе»
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в двух сетах сенсационно уступил венгру Фабиану Марожану, 135-й ракетке мира, в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Игра завершилась со счётом 2:0 (6:3, 7:6).

В первом сете венгерский теннисист одержал победу, сделав брейк на подаче испанца. Во втором сете Марожан и Алькарас обменялись сделанными брейками. Исход партии решался на тай-брейке, который завершился со счётом 7:4 в пользу Марожана.

Венгерский теннисист попал в основную сетку «Мастерса» через квалификацию. В 2023 году Марожан стал победителем на челленджере в Анталье (Турция). В четвёртом круге он сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одержал победу в матче с Роберто Карбальес-Баэной.

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 14:35 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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