Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира на «Мастерсе»
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в двух сетах сенсационно уступил венгру Фабиану Марожану, 135-й ракетке мира, в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме (Италия). Игра завершилась со счётом 2:0 (6:3, 7:6).
В первом сете венгерский теннисист одержал победу, сделав брейк на подаче испанца. Во втором сете Марожан и Алькарас обменялись сделанными брейками. Исход партии решался на тай-брейке, который завершился со счётом 7:4 в пользу Марожана.
Венгерский теннисист попал в основную сетку «Мастерса» через квалификацию. В 2023 году Марожан стал победителем на челленджере в Анталье (Турция). В четвёртом круге он сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одержал победу в матче с Роберто Карбальес-Баэной.
Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 14:35 МСК
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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