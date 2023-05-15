135-я ракетка мира Марожан прокомментировал сенсационную победу над Карлосом Алькарасом

135-я ракетка мира, венгерский теннисист Фабиан Марожан прокомментировал сенсационную победу над чемпионом US Open – 2022, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Трудно что-то прокомментировать. Я очень, очень рад. Представить себе такого не мог. Прошлой ночью это мне приснилось (смеётся), а теперь случилось на самом деле. Я очень, очень рад. Вчера меня спрашивали об этом матче. Я сказал, что постараюсь сделать нечто особенное, выиграть несколько геймов или сет, типа того. И вот я обыграл №1 в мире (Алькарас станет первой ракеткой мира со следующей недели. – Прим. «Чемпионата»). Он лучший в нашем спорте. Поэтому я очень рад», — сказал Марожан в интервью на корте.