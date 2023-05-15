«Не мог за ним угнаться». Карлос Алькарас прокомментировал поражение от 135-й ракетки мира

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал сенсационное поражение от 135-й ракетки мира, представителя Венгрии Фабиана Марожана в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим победителем которого он являлся.

«Его уровень игры меня очень удивил. Играя так, он довольно быстро войдёт в топ-100. Я же играл не очень хорошо. Он был на очень высоком уровне, и я не могу за ним угнаться. Что касается физической формы, я был в идеальном состоянии. Просто я чувствовал себя некомфортно. Он постоянно играл агрессивно, мне было трудно оставаться в розыгрышах. Я сделал много ошибок, чего обычно не допускаю. Он заслужил победу. Теперь пришло время отдохнуть перед «Ролан Гаррос»», — приводит слова Алькараса журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что, несмотря на неожиданное поражение, на следующей неделе Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира.