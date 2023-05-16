Чесноков — о победе Медведева: а ведь казалось, Сапата-Миральес специалист по грунту

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Медведев (3) со счётом 3:6, 6:1, 6:3 обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса (31).

«Мне сегодня понравилась игра Медведева после первого сета. С этого момента он начал очень спокойно и рационально держать мяч и шёл в атаку с удобных позиций. В первом сете у Даниила была какая-то пробуксовка, а потом он уверенно выиграл следующие два.

У Медведева часто бывает такое, что он уступает первый сет, а потом достаточно легко побеждает. С Даниилом не так просто играть. В начале матча он как бы втягивает соперника в череду долгих розыгрышей. Нужно быть физически готовым, чтобы выдерживать такой ритм. Соперники устают, и Медведев их просто сжирает. С Сапата-Миральесом именно это и произошло. А ведь казалось, что испанец — специалист по игре на грунте и может выдерживать длинные розыгрыши. Но сил не хватило, и он задохнулся в концовке», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.