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Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Риме
Даниил Медведев
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Определился соперник российского теннисиста, третьей ракетки мира Даниила Медведева в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал представитель Германии Александр Зверев, 22-я ракетка мира, который в двух сетах обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа. Матч спортсменов завершился со счётом 6:4, 7:5.

Встреча была прервана в середине второго сета в понедельник, 15 мая, из-за дождя. Теннисисты доиграли вторую партию сегодня, 16 мая. Александр Зверев выполнил десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Джеффри-Джона Вулфа три эйса и один заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. Также каждый из спортсменов допустил по две двойные ошибки.

В четвёртом круге Зверев встретится с Даниилом Медведевым. В последних десяти личных встречах россиянин одержал восемь побед. В предыдущий раз спортсмены играли друг с другом в апреле 2023 года в Монте-Карло (Монако), где между ними произошёл скандал: тогда Зверев обвинил Медведева в неуважении к соперникам.

Рим (м). 3-й круг
16 мая 2023, вторник. 14:00 МСК
Джеффри-Джон Вулф
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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