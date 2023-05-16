Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Риме

Определился соперник российского теннисиста, третьей ракетки мира Даниила Медведева в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал представитель Германии Александр Зверев, 22-я ракетка мира, который в двух сетах обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа. Матч спортсменов завершился со счётом 6:4, 7:5.

Встреча была прервана в середине второго сета в понедельник, 15 мая, из-за дождя. Теннисисты доиграли вторую партию сегодня, 16 мая. Александр Зверев выполнил десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Джеффри-Джона Вулфа три эйса и один заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. Также каждый из спортсменов допустил по две двойные ошибки.

В четвёртом круге Зверев встретится с Даниилом Медведевым. В последних десяти личных встречах россиянин одержал восемь побед. В предыдущий раз спортсмены играли друг с другом в апреле 2023 года в Монте-Карло (Монако), где между ними произошёл скандал: тогда Зверев обвинил Медведева в неуважении к соперникам.