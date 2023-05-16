Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче Медведева со Зверевым на «Мастерсе» в Риме

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.
«Зверев всегда здорово играет против Медведева. Последний матч в Монако был хороший, где разыгрывали до самого последнего очка. Может быть, Даниил в начале на эмоциях где-то неправильно себя ведёт, но потом всё-таки извиняется перед соперниками. Но почему-то Саша очень хорошо настраивается на матчи с Медведевым… К тому же уже согрелся сегодня в матче с Вулфом.
У Зверева и Медведева никогда не бывает простых матчей — всегда идёт какая-то «кровь». Мне очень понравился Даня в последних двух сетах против Миральеса. Мне кажется, один матч у Зверева с Медведевым должен быть лёгким. Может, сегодня такой и будет для Даниила», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч Медведева и Зверева состоится сегодня, 16 мая. Предварительное время начала встречи — 19:15 мск.
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