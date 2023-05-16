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Янчук объяснил, за счёт чего Медведев должен обыграть Зверева на «Мастерсе» в Риме

Янчук объяснил, за счёт чего Медведев должен обыграть Зверева на «Мастерсе» в Риме
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Бывший российский теннисист Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встретятся Даниил Медведев и Александр Зверев.

«Думаю, что сегодня Медведев должен переиграть Зверева за счёт стабильности и характера. Саша подвержен нестабильности, иногда у него бывает очень много невынужденных ошибок. Думаю, что тут 60 на 40 в пользу Даниила. Хотя Зверев здорово играет на грунте, а Даня не очень любит данное покрытие.

В таких матчах, конечно же, может произойти всякое. Надеюсь, Медведев покажет свой настоящий уровень и ничего ему не помешает. Никаких внутренних сбоев у него быть не должно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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