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Рублёв проиграл 101-й ракетке мира в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Рублёв проиграл 101-й ракетке мира в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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Завершился матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречались россиянин Андрей Рублёв и представитель Германии Янник Ханфман. Немец одержал победу со счётом 2:1.

Первый сет завершился победой Ханфмана со счётом 7:6. Во второй партии Рублёв выиграл – 7:5. В третьем сете сильнее оказался немец — 6:3. Медведев сделал 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Ханфмана шесть подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале Ханфман встретится с победителем пары Зверев – Медведев.

Ранее Рублёв обыграл в третьем круге представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 2:0 (7:6, 6:3), а Ханфманн победил итальянца Марко Чеккинато со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:3).

Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 17:55 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		4 6
         
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
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