Швейцарский теннисист, обладатель 103 титулов в одиночном разряде Роджер Федерер приехал в Лесото с благотворительной миссией. Спортсмен сообщил об этом в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Роджера Федерера

Федерер подписал фотографии и видео из поездки: «Очень счастлив вместе с моей семьёй быть в Лесото в рамках работы благотворительного фонда».

Спортсмен является основателем фонда, деятельность которого направлена на развитие дошкольного образования в Африке южнее Сахары. Сам благотворительный проект был создан в 2003 году, а в 2020 году Федерер запустил программу, по которой за три года более 60 тысяч детей смогли подготовиться к школе. Теннисист также сообщил, что провёл встречу с руководством Лесото для обсуждения дальнейшего развития дошкольного образования в государстве. Работа фонда Федерера в регионе продлится минимум до декабря 2025 года.