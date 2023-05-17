Швейцарский теннисист, обладатель 103 титулов в одиночном разряде Роджер Федерер приехал в Лесото с благотворительной миссией. Спортсмен сообщил об этом в социальных сетях.
Фото: Социальные сети Роджера Федерера
Федерер подписал фотографии и видео из поездки: «Очень счастлив вместе с моей семьёй быть в Лесото в рамках работы благотворительного фонда».
Спортсмен является основателем фонда, деятельность которого направлена на развитие дошкольного образования в Африке южнее Сахары. Сам благотворительный проект был создан в 2003 году, а в 2020 году Федерер запустил программу, по которой за три года более 60 тысяч детей смогли подготовиться к школе. Теннисист также сообщил, что провёл встречу с руководством Лесото для обсуждения дальнейшего развития дошкольного образования в государстве. Работа фонда Федерера в регионе продлится минимум до декабря 2025 года.
- 17 мая 2023
-
12:55
-
12:35
-
12:23
-
11:46
-
11:26
-
09:54
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
04:23
-
03:37
-
01:00
-
00:39
-
00:29
-
00:10
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
21:23
-
21:06
-
21:01
-
20:45
-
20:27
-
20:01
-
19:30
-
18:48
-
17:33
-
17:30
-
17:21
-
17:00
-
16:46
-
16:45