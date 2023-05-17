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Роджер Федерер приехал в Лесото с благотворительной миссией

Роджер Федерер приехал в Лесото с благотворительной миссией
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Швейцарский теннисист, обладатель 103 титулов в одиночном разряде Роджер Федерер приехал в Лесото с благотворительной миссией. Спортсмен сообщил об этом в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Роджера Федерера

Федерер подписал фотографии и видео из поездки: «Очень счастлив вместе с моей семьёй быть в Лесото в рамках работы благотворительного фонда».

Спортсмен является основателем фонда, деятельность которого направлена на развитие дошкольного образования в Африке южнее Сахары. Сам благотворительный проект был создан в 2003 году, а в 2020 году Федерер запустил программу, по которой за три года более 60 тысяч детей смогли подготовиться к школе. Теннисист также сообщил, что провёл встречу с руководством Лесото для обсуждения дальнейшего развития дошкольного образования в государстве. Работа фонда Федерера в регионе продлится минимум до декабря 2025 года.

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