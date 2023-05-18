Стало известно, почему Свёнтек отказалась продолжать матч с Рыбакиной на турнире в Риме
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Стало известно, почему Ига Свёнтек отказалась продолжать матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме. Свёнек в третьем сете при счёте 2:2 приняла решение завершить матч из-за травмы ноги.
Во втором сете Свёнтек брала медицинский тайм-аут и вернулась на корт с перевязанным правым бедром. По ходу третьего сета полька вела со счётом 2:0, но Рыбакиной удалось сравнять счёт, и после этого Свёнтек отказалась от дальнейшей борьбы на турнире.
Таким образом, Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме, где встретится с латвийкой Еленой Остапенко.
В другом полуфинальном матче турнира россиянка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Украины Ангелиной Калининой.
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