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Рыбакина прокомментировала отказ Свёнтек продолжать матч на турнире в Риме

Рыбакина прокомментировала отказ Свёнтек продолжать матч на турнире в Риме
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала снятие польки Иги Свёнтек по ходу четвертьфинального матча турнира в Риме. Напомним, Свёнтек отказался продолжать матч по ходу третьего сета из-за травмы ноги.

«Я видела, что что-то произошло на тай-брейке, но не знала, насколько это серьезно. Я видела, что она начала очень агрессивно, поэтому я поняла, что она не могла так много двигаться. Но она всё ещё показывала хорошие результаты, и я знала, что должна быть сосредоточена.

Я шла на этот матч без каких-либо ожиданий и просто счастлива, что во втором сете стала намного лучше чувствовать удар справа и лучше двигаться. Поэтому я думаю, что в целом я была просто хороша, независимо от результата. Рада сыграть ещё один матч и с нетерпением жду его», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

В полуфинале турнира Рыбакина сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.

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