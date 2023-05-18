Рыбакина прокомментировала отказ Свёнтек продолжать матч на турнире в Риме

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала снятие польки Иги Свёнтек по ходу четвертьфинального матча турнира в Риме. Напомним, Свёнтек отказался продолжать матч по ходу третьего сета из-за травмы ноги.
«Я видела, что что-то произошло на тай-брейке, но не знала, насколько это серьезно. Я видела, что она начала очень агрессивно, поэтому я поняла, что она не могла так много двигаться. Но она всё ещё показывала хорошие результаты, и я знала, что должна быть сосредоточена.
Я шла на этот матч без каких-либо ожиданий и просто счастлива, что во втором сете стала намного лучше чувствовать удар справа и лучше двигаться. Поэтому я думаю, что в целом я была просто хороша, независимо от результата. Рада сыграть ещё один матч и с нетерпением жду его», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.
В полуфинале турнира Рыбакина сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.
- 18 мая 2023
-
02:58
-
02:32
-
02:20
-
01:55
-
01:37
-
00:00
- 17 мая 2023
-
23:35
-
23:08
-
22:52
-
22:40
-
22:34
-
22:04
-
21:45
-
21:37
-
21:19
-
20:42
-
20:10
-
20:05
-
19:49
-
19:44
-
19:01
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:20
-
17:56
-
17:39
-
17:37
-
16:58
-
16:51
-
16:21
-
16:06
-
15:56
-
15:44
-
14:35