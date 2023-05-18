Чесноков: Медведев начал играть в теннис, против которого тяжело каждому в мировом туре

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева над представителем Германии Янником Ханфманом (6:2, 6:2) в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

«Медведев так слабо сыграл два «Мастерса» в Монако и в Мадриде, что нынешний результат для меня неожиданный. Но на этом турнире Даня играет прям очень здорово. По ходу турнира я уже понимал, что он в двух сетах переиграет Зверева, так и произошло. Медведев начал играть в тот теннис, против которого будет тяжело каждому в мировом туре. Он научился правильно передвигаться и подстраиваться под абсолютно все удары на грунте. У него есть все возможности, чтобы быть в финале римского «Мастерса», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.