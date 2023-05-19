Жабер: меня впечатляют мощная игра Соболенко и характер Свёнтек

Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, что вдохновляется игрой белорусской спортсменки Арины Соболенко и польки Иги Свёнтек.

«Меня впечатляют мощная игра Арины и характер Иги, который она проявляет на корте, не сдаваясь до самого конца. Мне нравится смотреть, как Петра Квитова исполняет сумасшедшие удары из любой точки на корте. Многие теннисистки меня вдохновляют. Нравится наблюдать за спортсменками, у которых есть качества, которыми я сама не обладаю. Это противоположность моей игре», — приводит слова Жабер пресс-служба турнира «Ролан Гаррос».

Напомним, Открытый чемпионат Франции 2023 года пройдёт с 28 мая по 10 июня. Ранее Жабер вылетела с грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), проиграв во втором круге испанке Пауле Бадосе.