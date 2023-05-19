Андрей Чесноков: Ига Свёнтек стала бояться Елену Рыбакину

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков выразил мнение, что первая ракетка мира полька Ига Свёнтек боится казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину. Ранее Свёнтек досрочно завершила матч с Рыбакиной на турнире в Риме из-за травмы.

«Рыбакина обыграла её на Australian Open, потом она подарила всего четыре гейма в Индиан-Уэллсе и сейчас победила Свёнтек на её любимом покрытии. То, что произошло в их недавнем матче, — это фантастика. Свёнтек, казалось бы, легко выигрывала, но потом начала рыдать и первая подача не пошла, а Лена, наоборот, почувствовала лёгкость. Перед третьим сетом она захромала, хотя, когда она громила соперниц, никогда не показывала, как ей тяжело.

Может быть, у неё правда что-то болит, но мне кажется, что она стала бояться Рыбакину. У чемпионов должен быть стальной характер, а его у неё нет. Свёнтек взобралась на вершину, обыгрывала своих соперниц достаточно легко, но, когда встретила сопротивление, начала сыпаться. Что касается Лены, она сейчас находится в хорошей форме и, я думаю, ей по силам выиграть турнир», — приводит слова Чеснокова ТАСС.