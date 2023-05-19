Надаль: Федерер ушёл, и это нормально, что Джокович считает меня главным соперником
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль высказался о своём соперничестве с сербом Новаком Джоковичем. Ранее испанский теннисист сообщил, что не выступит на Открытом чемпионате Франции в этом году.
«Я — действующий победитель «Ролан Гаррос», у меня 14 выигранных титулов в Париже. Вот почему для многих я всё ещё тот человек, которого хочется победить на этом турнире. Но это история. У меня было два великих соперника: Роджер Федерер и Новак Джокович.
Роджер ушёл, и это нормально, что Новак считает меня главным соперником. Буду ли я смотреть турнир? Не знаю, стану ли смотреть все матчи, но следить за основными событиями буду», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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