Видеообзор полуфинального матча Елены Рыбакиной и Елены Остапенко
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в свой четвёртый финал сезона, переиграв представительницу Латвии Елену Остапенко в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме на грунте.
В матче было сыграно два сета, которые завершились со счётом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной. Вторая партия была прервана на час из-за дождя.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
В финале Рыбакина встретится с украинкой Ангелиной Калининой, которая в полуфинале переиграла россиянку Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2). Встреча состоится в субботу, 20 мая, и начнётся в 20:00 мск. Также на этот день запланированы полуфинальные встречи в мужском разряде.
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