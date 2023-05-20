Видеообзор полуфинального матча Елены Рыбакиной и Елены Остапенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в свой четвёртый финал сезона, переиграв представительницу Латвии Елену Остапенко в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме на грунте.

В матче было сыграно два сета, которые завершились со счётом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной. Вторая партия была прервана на час из-за дождя.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В финале Рыбакина встретится с украинкой Ангелиной Калининой, которая в полуфинале переиграла россиянку Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2). Встреча состоится в субботу, 20 мая, и начнётся в 20:00 мск. Также на этот день запланированы полуфинальные встречи в мужском разряде.