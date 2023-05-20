Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Медведев в такой форме, что Циципасу будет тяжело. Даня настроен победить в Риме

Чесноков: Медведев в такой форме, что Циципасу будет тяжело. Даня настроен победить в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Будет хороший полуфинал. Медведев сейчас в такой кондиции и форме, что Циципасу будет очень тяжело. Но Стефанос хорошо играет на грунте.

Если брать Даниила на турнирах в Монте-Карло и Мадриде, то он был не совсем тем Медведевым, который до этого хотел выиграть четыре финала. Сейчас мы видим другого Даню.

Если брать настроение, которое было у Даниила в Монте-Карло и Мадриде, то складывалось ощущение, что ему было до лампочки. Но в Риме он настроен победить», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Медведева с Циципасом состоится сегодня, 20 мая. Начало встречи — не раньше 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме
Будут ли на этот раз истерики? Почти все поединки Медведева и Циципаса — это скандал
Будут ли на этот раз истерики? Почти все поединки Медведева и Циципаса — это скандал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023