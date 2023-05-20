Чесноков: Медведев в такой форме, что Циципасу будет тяжело. Даня настроен победить в Риме

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Будет хороший полуфинал. Медведев сейчас в такой кондиции и форме, что Циципасу будет очень тяжело. Но Стефанос хорошо играет на грунте.

Если брать Даниила на турнирах в Монте-Карло и Мадриде, то он был не совсем тем Медведевым, который до этого хотел выиграть четыре финала. Сейчас мы видим другого Даню.

Если брать настроение, которое было у Даниила в Монте-Карло и Мадриде, то складывалось ощущение, что ему было до лампочки. Но в Риме он настроен победить», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Медведева с Циципасом состоится сегодня, 20 мая. Начало встречи — не раньше 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.