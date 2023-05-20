Дмитриева поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Риме между Медведевым и Циципасом

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от полуфинального матча на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), где Даниил Медведев сразится со Стефаносом Циципасом.
«Даня сейчас хорошо играет. У меня нет ощущения, что он мучается. Стёпа тоже неплохо играет сейчас, но Медведев может выиграть. Но может и проиграть (смеётся).
У них всегда принципиальные противостояния. Сейчас вообще считается, что Даня больше по харду, а Стёпа — по грунту. Интересно, как сложится матч. Я радуюсь и за Стёпу, потому что его постоянно беспокоит плечо. Все предыдущие турниры Циципас, по ощущениям, играл в полсилы. Сложно предугадать результат. Будет интересный матч», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч Медведева с Циципасом состоится сегодня, 20 мая. Начало встречи — не раньше 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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