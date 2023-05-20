Тренер Симоны Халеп отреагировал на новое обвинение в нарушении антидопинговых правил

Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, отреагировал на публикацию новых обвинений в адрес подопечной от ITIA (Международное агентство по профессиональной этике в теннисе).
Халеп, временно отстранённой после обнаружения в её крови запрещённого вещества во время выступления на US Open — 2022, выдвинули обвинение на основе нарушений в её биологическом паспорте. «Я чувствую себя беззащитной, претерпевая харассмент и видя мотивацию с их стороны доказать мою вину в том, чего я никогда не делала», — прокомментировала ситуацию Симона.
«Заявление Симоны о харассменте, жертвой которого она стала. Эта ситуация вышла далеко за пределы допустимого», — написал Муратоглу в своих социальных сетях, сделав репост заявления Халеп.
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