«Было весело, я наслаждался матчем». Каспер Рууд — о прошлогоднем финале «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира, первый норвежский теннисист, вышедший в финал турнира «Ролан Гаррос», Каспер Рууд поделился воспоминаниями о финале 2022 года, в котором спортсмен сыграл с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем, ставшим на том турнире 14-кратным победителем Открытого чемпионата Франции.
«Очевидно, что цифры не лгут, поэтому вы выходите в финал против спортсмена, который ведёт 13-0 в финалах на этом корте. Была надежда и была вера, потому что я знал, что у него были небольшие проблемы с ногой, и никогда не знаешь, что может случиться за ночь или чувствует ли он себя хуже сегодня. Может быть, в каком-то смысле это не очень приятно говорить, но я надеялся, что это беспокоило его немного больше, чем было на самом деле.
Рафа был в лучшей форме на грунте в пяти сетах, очень немногие смогли его там обыграть. Видеть, что ты можешь победить его лично, тяжело, в это трудно поверить, потому что я всю свою жизнь наблюдал, как он иногда чуть ли не забавляется со своими соперниками на «Ролан Гаррос». Так что для меня было тяжело поверить, что я просто выйду на поле и побью его, но была вера, была надежда, однако всё довольно быстро закончилось.
Но это было весело, я наслаждался этим, я наслаждался матчем. Несмотря на то что счёт был 3:6, 3:6, 0:6, я думаю, что многие партии были реализуемы, и у меня, возможно, были небольшие шансы во втором сете, но я не смог ими воспользоваться. Я думаю, что счёт, возможно, немного обманул, но в итоге Рафа заслужил победу.
Я был просто счастлив, что возвращаюсь домой после долгого грунтового сезона, который я завершил невероятным для меня образом, выйдя в финал «Ролан Гаррос». Это было прекрасное время для меня в моей карьере и в моей жизни», — приводит слова Рууда официальный сайт турнира «Ролан Гаррос».
- 20 мая 2023
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