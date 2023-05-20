Медведев вышел в финал «Мастерса» в Риме, в двух сетах обыграв Циципаса

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Спортсмен в двух сетах обыграл греческого теннисиста, пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса. Счёт встречи — 7:5, 7:5.
Матч был прерван в финале первого сета суммарно более чем на четыре часа из-за дождя, поэтому его общая продолжительность с остановкой составила 6 часов 5 минут.
Даниил Медведев по ходу матча выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта (100%). На счету Стефаноса Циципаса три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта (100%).
В финале турнира серии «Мастерс» Даниил Медведев встретится с датским теннисистом, седьмой ракеткой мира Хольгером Руне.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
- 21 мая 2023
-
00:25
-
00:08
- 20 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:19
-
20:59
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
19:07
-
18:32
-
18:15
-
17:15
-
16:53
-
16:27
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:43
-
15:27
-
15:00
-
14:44
-
14:28
-
14:16
-
13:57
-
13:24
-
12:53
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:19