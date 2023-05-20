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Медведев вышел в финал «Мастерса» в Риме, в двух сетах обыграв Циципаса

Медведев вышел в финал «Мастерса» в Риме, в двух сетах обыграв Циципаса
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Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Спортсмен в двух сетах обыграл греческого теннисиста, пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса. Счёт встречи — 7:5, 7:5.

Матч был прерван в финале первого сета суммарно более чем на четыре часа из-за дождя, поэтому его общая продолжительность с остановкой составила 6 часов 5 минут.

Даниил Медведев по ходу матча выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта (100%). На счету Стефаноса Циципаса три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта (100%).

В финале турнира серии «Мастерс» Даниил Медведев встретится с датским теннисистом, седьмой ракеткой мира Хольгером Руне.

Рим (м). 1/2 финала
20 мая 2023, суббота. 17:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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