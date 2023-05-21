Анна Дмитриева: Надалю пора уходить, в Испании новая яркая звезда

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о выступлениях испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который снялся с «Ролан Гаррос» и взял паузу в карьере.

«Настоящие чемпионы никогда не приходят на соревнования для того, чтобы просто выступить, они приезжают побеждать. Если травмы тебя беспокоят — побеждать невозможно.

Он выиграл всё. Появились молодые игроки, гораздо более быстрые и энергичные. Но, видимо, расстаться с теннисом ему очень сложно. Рафа — гениальный игрок.

Сейчас самое время уходить. В Испании появилась новая яркая звезда, Карлос Алькарас. Удивительный мальчик, у него выдающиеся физические данные и одержимость, которая может сравниться только с одержимостью Надаля. Молодое поколение всегда приносит в теннис другой темп, другой ритм и другие надежды», — приводит слова Дмитриевой телеграм-канал радио «Движение».

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