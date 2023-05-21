Анна Дмитриева: Надалю пора уходить, в Испании новая яркая звезда

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о выступлениях испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который снялся с «Ролан Гаррос» и взял паузу в карьере.
«Настоящие чемпионы никогда не приходят на соревнования для того, чтобы просто выступить, они приезжают побеждать. Если травмы тебя беспокоят — побеждать невозможно.
Он выиграл всё. Появились молодые игроки, гораздо более быстрые и энергичные. Но, видимо, расстаться с теннисом ему очень сложно. Рафа — гениальный игрок.
Сейчас самое время уходить. В Испании появилась новая яркая звезда, Карлос Алькарас. Удивительный мальчик, у него выдающиеся физические данные и одержимость, которая может сравниться только с одержимостью Надаля. Молодое поколение всегда приносит в теннис другой темп, другой ритм и другие надежды», — приводит слова Дмитриевой телеграм-канал радио «Движение».
Надаль и Рууд поиграли в футболо-теннис
- 21 мая 2023
-
07:50
-
04:01
-
03:20
-
03:04
-
02:39
-
02:23
-
01:40
-
01:14
-
00:25
-
00:08
- 20 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:19
-
20:59
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
19:07
-
18:32
-
18:15
-
17:15
-
16:53
-
16:27
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:43
-
15:27
-
15:00
-
14:44
-
14:28