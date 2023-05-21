Чесноков прокомментировал победу Медведева над Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Риме

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о победе россиянина Даниила Медведева в матче с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Если сравнивать с Монте-Карло и Мадридом, то в Риме совсем другой Медведев. Его сейчас крайне тяжело остановить. Хоть вчера и была отвратительная погода.
Медведев играет здорово. Матч с Циципасом получился хорошим. Стефанос хорошо играет на земле, но у Дани сейчас такое состояние, что любому игроку будет тяжело его обыграть. У него есть чувство победы, а ещё он хорошо двигается. Такое ощущение, что на прошлых турнирах в Мадриде и Монте-Карло ему было до лампочки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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