Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков прокомментировал победу Медведева над Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Риме

Чесноков прокомментировал победу Медведева над Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о победе россиянина Даниила Медведева в матче с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Если сравнивать с Монте-Карло и Мадридом, то в Риме совсем другой Медведев. Его сейчас крайне тяжело остановить. Хоть вчера и была отвратительная погода.

Медведев играет здорово. Матч с Циципасом получился хорошим. Стефанос хорошо играет на земле, но у Дани сейчас такое состояние, что любому игроку будет тяжело его обыграть. У него есть чувство победы, а ещё он хорошо двигается. Такое ощущение, что на прошлых турнирах в Мадриде и Монте-Карло ему было до лампочки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Медведев vs Руне в финале Рима! Возьмёт ли россиянин 1-й грунтовый титул перед «РГ»? LIVE!
Live
Медведев vs Руне в финале Рима! Возьмёт ли россиянин 1-й грунтовый титул перед «РГ»? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023