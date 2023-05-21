Анна Дмитриева: нельзя сказать, что сейчас Циципас сильнее Медведева на грунте

Российский спортивный комментатор Анна Дмитриева прокомментировала результат полуфинала Открытого чемпионата Италии в Риме, в котором соперничали Даниил Медведев и Стефанос Циципас (7:5, 7:5).

«Победа Медведева над Циципасом была довольно ожидаема для меня. Стефанос ещё не набрал ту форму, которая у него была до операции. Последние два месяца он играл не очень хорошо, его ещё явно беспокоит плечо. Грек находится не в самом лучшем состоянии.

Медведев умеет хорошо играть против Циципаса. Да, последние матчи у Дани не получались, но вчера он взял реванш за прошлые поражения. Нельзя сказать, что Циципас в чём-то сильнее Медведева на грунте сейчас», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.