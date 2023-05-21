Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Риме между Медведевым и Руне

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева и датского теннисиста Хольгера Руне в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Финал Руне — Медведев должен получиться хорошим. Взять, например, их матч в Монте-Карло — там был совсем другой Даня. В Риме он не позволит себе такой игры. Может быть, у Руне и есть преимущество, но Медведев может взять реванш», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, финальный матч «Мастерса» в Риме, в котором сыграют Медверев и Руне, состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — не раньше 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.