Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Риме между Медведевым и Руне
Поделиться
Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева и датского теннисиста Хольгера Руне в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Финал Руне — Медведев должен получиться хорошим. Взять, например, их матч в Монте-Карло — там был совсем другой Даня. В Риме он не позволит себе такой игры. Может быть, у Руне и есть преимущество, но Медведев может взять реванш», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, финальный матч «Мастерса» в Риме, в котором сыграют Медверев и Руне, состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — не раньше 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Комментарии
- 21 мая 2023
-
14:36
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:19
-
12:17
-
11:56
-
11:33
-
10:49
-
09:49
-
09:00
-
07:50
-
04:01
-
03:20
-
03:04
-
02:39
-
02:23
-
01:40
-
01:14
-
00:25
-
00:08
- 20 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:19
-
20:59
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
19:07
-
18:32
Партнерский контент