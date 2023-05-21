Дмитриева заявила, что в финале «Мастерса» в Риме между Медведевым и Руне нет фаворита
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Российский комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Италии в Риме, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.
«Руне — совсем молодой парень, но уже крепкий и надёжный теннисист. Против него никогда не бывает легко. Он очень уверенно прошёл по сетке до финала. Хольгер сейчас находится в отличной форме, как и Даня. Всё зависит от Медведева: сможет ли он подобрать ключи к игре Руне. Думаю, нас ждёт равный матч. В этом финале нет фаворита, но всё решат детали. Желаю Даниилу удачи в сегодняшнем матче!» — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, финал Открытого чемпионата Италии между Медведевым и Руне начнётся примерно в 17:00.
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