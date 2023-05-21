Андрей Чесноков: финал «Мастерса» в Риме — лучший матч в карьере Медведева. Неземная игра

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме (Италия). Даниил со счётом 7:5, 7:5 обыграл датчанина Хольгера Руне.
«Медведев сейчас в такой форме, что его крайне тяжело обыграть любому теннисисту. Даня играл в неземной теннис. У него есть шансы на «Ролан Гаррос». Если он так продолжит играть, то будет одним из фаворитов.
Медведев очень хорошо справлялся со скоростью Руне. Хольгер начинает обострять, а игроки не справляются — Джокович после этого развалился. Даже после 3:5 от Руне не было фактов, что будет третий сет. Даня здорово отыгрался со счёта 3:5.
Медведев здорово отыграл. Быть в финале Рима — это такое наслаждение и удовольствие. Я играл в финале Рима. Жаль, что не выиграл. Если говорить о качестве, то финал «Мастерса» в Риме — лучший матч в карьере Медведева. Это очень хорошая победа», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 мая 2023
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